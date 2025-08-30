Menu Rechercher
Liga : Séville s’impose contre Girona

Par Josué Cassé
Isaac Romero @Maxppp
Girona 0-2 Séville

Défait par Bilbao et Getafe lors des deux premières journées, le Séville FC a corrigé le tir, ce samedi soir, lors de son déplacement à Girona. Idéalement lancé par Alfonso Gonzalez en première période (0-1, 30e), le club sévillan a finalement sécurisé sa première victoire de la saison au retour des vestiaires.

Aligné à la pointe de l’attaque, Isaac Romero a ainsi permis aux siens de décrocher les trois points. Avec ce succès (2-0), le Séville FC remonte au 12e rang. De son côté, Girona enchaîne une troisième défaite de suite et se retrouve lanterne rouge.

