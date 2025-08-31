OL : Enzo Molebe est tombé d’accord avec le Séville FC

Jeune talent du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Enzo Molebe pourrait quitter son club formateur avant la fin du mercato. Selon RMC Sport, l’attaquant de 17 ans a trouvé un accord de principe avec le Séville FC. Les deux clubs négocient désormais sur la base de plusieurs formules, notamment celle d’un prêt.

L’opération est encore loin d’être bouclée. Régulièrement présent dans le groupe de l’OL la saison dernière, l’international français U18 avait disputé quelques minutes avec l’équipe première, en Ligue Europa contre Qarabag et en Coupe de France contre l’Entente Feignies Aulnoye FC.