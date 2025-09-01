Victor Lindelöf file à Aston Villa

Aston Villa accélère aussi dans les dernières heures du mercato estival. Ce lundi, le club anglais vient ainsi d’officialiser l’arrivée de Victor Lindelöf, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United.

La suite après cette publicité

«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Victor Lindelöf. Expérimenté et polyvalent sur la ligne arrière, Lindelöf a passé huit ans à Old Trafford, remportant à la fois la Coupe de la Ligue et la FA Cup», ajoute le communiqué.