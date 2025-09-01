Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Victor Lindelöf file à Aston Villa

Par Josué Cassé
Victor Lindelöf pendant la finale de Ligue Europa 2021 face à Villarreal @Maxppp

Aston Villa accélère aussi dans les dernières heures du mercato estival. Ce lundi, le club anglais vient ainsi d’officialiser l’arrivée de Victor Lindelöf, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United.

La suite après cette publicité
Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Victor Lindelöf.
Voir sur X

«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Victor Lindelöf. Expérimenté et polyvalent sur la ligne arrière, Lindelöf a passé huit ans à Old Trafford, remportant à la fois la Coupe de la Ligue et la FA Cup», ajoute le communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Victor Lindelöf

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Victor Lindelöf Victor Lindelöf
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier