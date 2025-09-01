Galatasaray : ultime tentative de l’Udinese pour Nicolò Zaniolo !

Selon nos informations, l’Udinese tente de conclure un accord de dernière minute pour Nicolò Zaniolo. L’attaquant de 26 ans est actuellement à Milan, et une réunion est en cours entre son entourage et la direction frioulane pour trouver une solution afin de finaliser le transfert avant ce soir. Le club italien s’efforce de boucler l’opération malgré la complexité de la transaction et le peu de temps restant, et continuera ses efforts jusqu’au gong final du mercato estival. Sur le plan financier, un prêt avec option d’achat à 10 millions d’euros, assorti de 10 % sur une future revente, a été proposé au club turc, avec un contrat jusqu’en 2029 pour l’ancien joueur de l’AS Roma en cas d’activation. D’après nos indiscrétions, même s’il y a de l’optimisme, les discussions restent bloquées entre les deux directions puisque Galatasaray exige un total de 12 millions dans la transaction.

Bien intégré à Istanbul, Zaniolo bénéficiait ces derniers temps de solides soutiens au sein du vestiaire, notamment de Mauro Icardi, ainsi qu’auprès de la direction. Après plusieurs prêts mitigés, il retrouvait du temps de jeu et un rôle croissant dans un Galatasaray engagé en Ligue des champions, à moins d’un an de la Coupe du monde. Un contexte qui aurait pu peser lourd dans sa réflexion, alors que l’Udinese espérait toujours le convaincre de franchir le pas. Convaincu par Gennaro Gattuso de retourner en Italie, mais aussi par son entourage, Nicolò Zaniolo a finalement donné son feu vert pendant que les deux clubs sont en train de discuter. En paralèlle et en cas d’échec, le club de Frioul devrait réactiver certaines pistes dont Walid Cheddira.