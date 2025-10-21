L’annonce d’Ousmane Dembélé sur son avenir au PSG

Absent des terrains depuis le 30 août et le match contre Toulouse, Ousmane Dembélé fêtait son grand retour à la compétition près de deux mois plus tard à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Le Ballon d’Or 2025 aurait voulu participer au match face à Strasbourg, mais Luis Enrique en a décidé autrement.

La suite après cette publicité

Peu importe. Entré peu après l’heure de jeu, Dembélé a réussi à participer au festival offensif parisien en Allemagne (7-2). «Je suis un peu entré sur la pointe des pieds, j’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach m’a dit d’attendre un peu. Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley (Barcola) et j’ai pu la mettre au fond, je me sens bien», a-t-il déclaré au micro de Canal+.

La suite après cette publicité

«Tant que j’ai faim, je serai au PSG.»

Plus tard, en zone mixte, l’international tricolore a été une nouvelle fois interrogé sur son retour, mais également sur son avenir au PSG. Avec 44 buts et 33 passes décisives en 100 matches et un Ballon d’Or en poche, Dembélé se trouve en position de force pour négocier une prolongation de contrat. Lié au PSG jusqu’en 2028, le numéro 10 ira-t-il jusqu’au bras de fer à l’heure où Paris a mis fin à la politique salariale des années Neymar, Messi, Mbappé ?

« Je me sens bien, je retrouve mes sensations petit à petit. (…) Tant que j’ai faim, je serai au PSG. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J’espère continuer sur cette lancée. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J’ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure. » Bien décidé à revenir en boulet de canon, Ousmane Dembélé semble toujours avoir faim…