Menu Rechercher
Commenter 48
Ligue 1

OM : les premiers mots de Matt O’Riley

Par Josué Cassé
1 min.
Matt O'Riley avec Brighton @Maxppp

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley s’est exprimé à son arrivée dans la cité phocéenne. «Très content d’arriver à Marseille. Le transfert s’est fait très rapidement. J’ai beaucoup discuté au téléphone avec Roberto De Zerbi. On a la même vision du football», a tout d’abord déclaré le milieu de terrain de Brighton.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «les coéquipiers à Brighton ne m’ont dit que du bien de lui. Mon poste préférentiel ? En 10. Mais je peux jouer partout dans le milieu de terrain». Reste à voir où évoluera le joueur de 24 ans sous les ordres de RDZ.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (48)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Matt O'Riley

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Matt O'Riley Matt O'Riley
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier