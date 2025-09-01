OM : les premiers mots de Matt O’Riley

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley s’est exprimé à son arrivée dans la cité phocéenne. «Très content d’arriver à Marseille. Le transfert s’est fait très rapidement. J’ai beaucoup discuté au téléphone avec Roberto De Zerbi. On a la même vision du football», a tout d’abord déclaré le milieu de terrain de Brighton.

Et d’ajouter : «les coéquipiers à Brighton ne m’ont dit que du bien de lui. Mon poste préférentiel ? En 10. Mais je peux jouer partout dans le milieu de terrain». Reste à voir où évoluera le joueur de 24 ans sous les ordres de RDZ.