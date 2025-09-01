Strasbourg annonce une 17e arrivée

Après avoir annoncé l’arrivée de Julio Enciso dans l’après-midi, Strasbourg vient d’officialiser une nouvelle arrivée. Il s’agit de la 17e des Alsaciens depuis le début de mercato pour 130 millions d’euros dépensés. Ainsi, Martial Godo débarque contre 7 millions d’euros en provenance de Fulham.

L’ailier ivoirien connaît ainsi sa première expérience hors d’Angleterre. «L’ailier anglais de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le Racing en provenance de Fulham.» peut-on lire dans un communiqué du club alsacien.