Premier League
Strasbourg annonce une 17e arrivée
1 min.
@Maxppp
Après avoir annoncé l’arrivée de Julio Enciso dans l’après-midi, Strasbourg vient d’officialiser une nouvelle arrivée. Il s’agit de la 17e des Alsaciens depuis le début de mercato pour 130 millions d’euros dépensés. Ainsi, Martial Godo débarque contre 7 millions d’euros en provenance de Fulham.
La suite après cette publicité
Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 18:40 Voir sur X
L’ailier ivoirien connaît ainsi sa première expérience hors d’Angleterre. «L’ailier anglais de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le Racing en provenance de Fulham.» peut-on lire dans un communiqué du club alsacien.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer