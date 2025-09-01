Menu Rechercher
Strasbourg annonce une 17e arrivée

Par Aurélien Macedo
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp

Après avoir annoncé l’arrivée de Julio Enciso dans l’après-midi, Strasbourg vient d’officialiser une nouvelle arrivée. Il s’agit de la 17e des Alsaciens depuis le début de mercato pour 130 millions d’euros dépensés. Ainsi, Martial Godo débarque contre 7 millions d’euros en provenance de Fulham.

Racing Club de Strasbourg Alsace
48° 34′ 50″ N, 7° 45′ 12″ E 🧭

𝐍𝐨𝐮𝐬, sur les quais.
L’ailier ivoirien connaît ainsi sa première expérience hors d’Angleterre. «L’ailier anglais de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le Racing en provenance de Fulham.» peut-on lire dans un communiqué du club alsacien.

