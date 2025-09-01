Ligue 1
Julio Enciso s’engage avec Strasbourg
1 min.
@Maxppp
Voilà un feuilleton pour le moins rocambolesque. Il y a quelques jours, la rumeur d’une arrivée de Julio Enciso a pris de l’épaisseur à Strasbourg. Finalement, alors que le deal a finalement été en suspens pendant plusieurs heures, la rumeur a repris de l’épaisseur et le Paraguayen semblait prendre la direction de l’Alsace.
Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 15:15 Voir sur X
Ce lundi, le deal a été officialisé et le joueur de Brighton a été recruté contre 15 millions d’euros. Le milieu offensif de 21 ans est donc la 16e recrue strasbourgeoise du mercato estival du RCSA.
