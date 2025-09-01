OM : quatre clubs se disputent Neal Maupay sur le gong

Selon nos informations, les discussions entre Neal Maupay et Sassuolo se compliquent, mais la piste n’est pas encore abandonnée. En effet, le club italien va tenter une nouvelle approche dans l’après-midi pour tenter de débloquer le dossier et convaincre toutes les parties de boucler la transaction. En parallèle, Getafe suit la situation de près en Espagne, tout comme le Genoa de Patrick Vieira qui n’a pas dit son dernier mot. Les deux clubs pourraient intervenir pour contrer Sassuolo dans les dernières minutes du marché estival.

D’après nos indiscrétions, en cas d’échec du transfert de Nicolò Zaniolo à l’Udinese, le club frioulan a identifié Neal Maupay comme plan B, aux côtés de Walid Cheddira. Pour rappel, des discussions avaient déjà eu lieu plus tôt dans l’été pour Maupay. La bataille pour l’attaquant s’annonce donc serrée, avec trois clubs engagés à quelques heures de la clôture du mercato. Pour rappel, l’OM vise un prêt payant avec option d’achat.