Le FC Barcelone est sur le point de perdre l’une de ses plus grandes pépites

Après l’échec du dossier Nico Williams, le FC Barcelone est au point mort pour son mercato estival. Le club se retrouve dans l’embarras après la prolongation de l’ailier de l’Athletic Bilbao et galère pour trouver un plan B. Pour le moment, seul le gardien de l’Espanyol Barcelone, Joan Garcia (24 ans), a rejoint les Blaugranas durant ce mercato. Et pour le moment, Hansi Flick compte sur les jeunes de La Masia pour étoffer son effectif en vue de la saison prochaine.

Et pour ce qui est du centre de formation catalan, une autre mauvaise nouvelle vient d’être annoncée en provenance d’Italie. À l’été 2023, Eman Kospo a rejoint l’équipe de jeunes du FC Barcelone. À seulement 16 ans, le défenseur central suisse avait séduit les entraîneurs du Barça par ses prestations avec les jeunes du Grasshopper Zurich et l’équipe suisse des moins de 17 ans. Un jeune rempart de 1,91 m présenté comme l’une des plus grandes pépites européennes à son poste.

Un transfert à 1 million d’euros

Mais selon plusieurs sources italiennes et Sport, le défenseur central suisse est en pleine négociation pour rejoindre la Serie A. Après deux ans passés à La Masia, où il s’est affirmé comme un pilier de la défense en équipe de jeunes au cours de la saison dernière, Košpo est prêt à découvrir l’Italie et plus précisément la Fiorentina. Un choix surprise, alors qu’il reste très apprécié par la direction catalane et qu’Hansi Flick lui a même ouvert les portes de l’équipe première pour participer aux entraînements.

Les négociations entre les deux clubs ont abouti à un accord estimé à environ 1 million d’euros, avec l’inclusion d’un pourcentage à la revente en faveur du Barça. Une clause qui permet aux Blaugranas de conserver une part sur une future vente du joueur. Le dossier est désormais dans sa phase finale, avec l’échange des documents entre les deux clubs en cours. Un départ qui étonne du côté des suiveurs du Barça, étant donné qu’il avait été l’un des leaders catalans lors de la dernière campagne d’UEFA Youth League, qu’ils ont remporté.