Le Barça prend une grande décision pour le remplaçant d’Íñigo Martínez !

Malgré le départ surprise d’Iñigo Martínez vers Al-Nassr, le FC Barcelone ne compte pas se renforcer en défense centrale. Selon la presse catalane, Deco et la direction sportive ont décidé de maintenir leur plan estival : aucun recrutement ne viendra combler le vide laissé par l’Espagnol de 34 ans. Une décision forte, alors qu’Hansi Flick perd un joueur expérimenté qu’il considérait comme le potentiel futur capitaine.

Le club préfère miser sur ses ressources internes, notamment avec Cubarsí, Eric Garcia, Araujo ou encore Christensen, pour occuper les postes en charnière centrale. Cette position ferme s’explique aussi par la nécessité de réduire la masse salariale afin d’enregistrer les renforts déjà présents. Barcelone fait donc le pari de la stabilité, malgré un effectif déjà limité en défense.