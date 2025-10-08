Karl Etta Eyong, la pépite camerounaise qui rend fou le FC Barcelone

Promu en Liga, Levante réalise un début de saison honorable. Treizième, le club basé à Valence a pris un bon rythme et se retrouve avec la 6e meilleure attaque du championnat à égalité avec le Real Betis Balompié. Parmi les hommes forts du secteur offensif des Granotes, un nom ressort, celui de Karl Etta Eyong. Formé à Villarreal, il a débuté la saison avec le sous-marin jaune et s’était montré très intéressant avec 1 but et 2 passes décisives sur les 3 premiers matches. Convaincu par son talent, Levante l’a signé pour 3 millions d’euros en fin de mercato.

Un contrat particulier comme l’évoque Sport. Pas assuré d’être titulaire à Villarreal avec notamment l’arrivée de Georges Mikautadze, il a été vendu avec une clause de rachat à Levante. Villarreal peut donc le récupérer à prix réduit en s’alignant sur l’offre que proposer une autre formation et en a profité pour faire passer sa clause libératoire de 10 à 30 millions d’euros. La Cadena Ser a d’ailleurs dévoilé que si le joueur part entre 3 et 7M€, Villarreal touchera 80% de la plus-value et Levante 20%. En cas de vente entre 7 et 15M€, les deux clubs se partageront la somme à part égal. Levante conservera 80% de la plus-value en cas de vente supérieure à 15 millions d’euros. Avant qu’il rejoigne Levante, le FC Barcelone avait imaginé pouvoir le récupérer pour préparer la succession de Robert Lewandowski mais il n’avait pas pu rejoindre la Catalogne.

Seulement Mbappé et Alvarez font mieux

Toujours dans le viseur du FC Barcelone et de formations de Premier League, Karl Etta Eyong risque d’attirer du monde et très vite car ses débuts en Liga sont exceptionnels. Avec Levante, il a rajouté 4 buts et 1 passe décisive en 5 matches, de quoi comptabiliser désormais 5 buts et 3 passes décisives, en étant décisif à 7 des 8 matches de Liga auquel il a pris part. Attaquant puissant, rapide et froid devant le but, le natif de Douala est le 3e meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé (9 buts) et Julian Alvarez (6 buts) à égalité avec Vinicius Junior. Des chiffres fous qui permettent à Levante d’aborder au mieux la mission maintien.

«Nous croyions vraiment au plan initial. Etta a fait un travail sensationnel. Il a la volonté et la capacité de bien faire les choses. Etta a cette présence, cette confiance en lui, et il a faim, et quand tu combines ça, ça donne souvent du succès», a d’ailleurs déclaré son coach Julian Calero Fernández au sujet de sa pépite camerounaise. Le principal intéressé est lui content de cette expérience à Levante qui lui permet de s’améliorer et enchaîner : «je cherche à progresser dans ma carrière. J’ai choisi Levante comme la meilleure option pour moi, pour grandir et aider l’équipe à progresser. On peut aussi progresser dans les petites équipes.» Les cadors européens sont en tout cas à l’affût de celui qui fait sensation en Espagne lors de ce début de saison.