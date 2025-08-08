Barça : Lamine Yamal, Lewandowski et Hansi Flick sanctionnés par l’UEFA

Lamine Yamal et Robert Lewandowski vont devoir payer une amende à l’UEFA. D’après Marca, les deux attaquants du FC Barcelone ont été sanctionnés par l’instance européenne pour avoir enfreint le règlement antidopage lors du dernier match de Ligue des Champions. L’instance considère que les deux joueurs n’ont pas respecté les instructions, puisqu’ils ne se sont pas présentés lors du contrôle après la demi-finale retour contre l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Ils ont été condamnés à verser 5000 euros chacun. Mais ce n’est pas tout, puisque Hansi Flick et son adjoint, Marcus Sorg, ont été punis d’une amende de 20 000 euros et d’une suspension d’un match dans les compétitions européennes pour avoir enfreint les principes généraux de conduite et les règles de décence, après le match contre les Nerazzurri, notamment pour avoir protesté auprès de l’arbitre. De plus, le FC Barcelone devra payer 5 250 € pour jet d’objets et 2 500 € pour allumage de feux d’artifice pendant Barça-Inter Milan. Un coup dur pour les Blaugranas.