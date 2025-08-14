Monaco : Lukas Hradecký justifie son choix de quitter le Bayer

Ce jeudi, l’AS Monaco a officiellement présenté sa dernière recrue Lukas Hradecký. Le portier de 35 ans débarque en provenance du Bayer Leverkusen après un passage plus que réussi. L’international finlandais a accepté de relever un dernier défi en Ligue 1 cette fois ci. En conférence de presse, il s’est exprimé sur son choix de rejoindre l’ASM et sur son profil.

«Quand Monaco m’a contacté, quand Thiago (Scuro) et Carlos (Aviña) (ndlr : Directeur Général et Directeur Technique) m’ont présenté le projet et qu’Adi (Hütter) m’a appelé quelques jours plus tard, j’ai très vite été convaincu. Cela m’a beaucoup rappelé le projet très réussi de Leverkusen il y a deux ans, avec des jeunes joueurs talentueux encadrés par de l’expérience. Je suis très heureux et très fier de rejoindre ce projet, et j’espère pouvoir aider le club du mieux que je le peux. Mes qualités ? Je pense que je suis bon à quelque chose (rires) ! Avec l’expérience, j’essaye de prendre les décisions les plus simples et les meilleures pour l’équipe. Je joue pour les défenseurs, qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur moi. Bien sûr, faire des arrêts est très important. Je ne vois pas beaucoup de faiblesses dans mon jeu. J’aime distribuer des ballons et repartir de derrière, ce qui est très important pour le style de jeu de l’AS Monaco. Je suis un gardien avec beaucoup de calme dans mon jeu. Je vais aider les défenseurs et l’équipe du mieux que je le peux avec mon expérience et mon calme», a-t-il ainsi lancé.