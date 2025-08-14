Encore un départ à l’OL

L’Olympique Lyonnais poursuit son dégraissage. Ce jeudi, le club rhodanien, qui mène un mercato fou sous l’impulsion de Matthieu Louis-Jean, a officialisé un nouveau départ. Il s’agit de celui du jeune Yacine Chaib, qui rejoint Molenbeek comme d’autres avant lui.

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de son défenseur Yacine Chaib, au club du RWDM Brussels (Belgique) jusqu’à la fin de saison. Formé à l’OL, le latéral gauche, qui a disputé 22 matches de National 3 l’an passé, est sous contrat professionnel avec le club jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire sur le communiqué de presse. Présent lors de la pré-saison avec le groupe pro, il n’a visiblement pas convaincu Paulo Fonseca et il va rejoindre la Belgique en prêt pour poursuivre sa progression.