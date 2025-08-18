L’Olympique Lyonnais s’offre le gardien Dominik Greif

L’Olympique Lyonnais avance bien dans son mercato. Malgré les sanctions et les restrictions budgétaires, les Gones ont accueilli le défenseur central Ruben Kluivert, l’ailier Afonso Moreira et le milieu de terrain Pavel Sulc. Mais après le départ de Lucas Perri vers Leeds United, la nouvelle direction rhodanienne était à la recherche d’un nouveau portier titulaire, bien que les prestations de Rémy Descamps aient été satisfaisantes pour Paulo Fonseca durant la pré-saison estivale.

Plusieurs pistes avaient alors émergé, mais le marché des gardiens de but restait périlleux cet été. L’OL a tenté le coup pour Dominik Greif (28 ans), le portier de Majorque qui sortait d’une saison réussie avec le 10e de Liga. Et après deux offres repoussées par le club insulaire, une dernière offensive de 5 M€ bonus compris a fini par faire plier Pablo Ortells, le directeur sportif du club des Baléares. De son côté, Dominik Greif avait poussé auprès du RCD Majorque pour rejoindre Lyon.

L’OL avance très bien sur son mercato

Avant le début de la saison, les Gones ont donc pu inscrire leur nouveau gardien, comme le confirme le communiqué lyonnais : «l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien international slovaque Dominik Greif, en provenance du RCD Majorque, pour 4 saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Le transfert s’élève à 4M€, auxquels pourront s’ajouter 1,25M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value future.»

Le Slovaque de 28 ans arrivait en fin de contrat dans un an et rentrait dans les cases financières de l’OL. Il a déjà de l’expérience internationale (5 sélections depuis 2019) et a préféré le projet rhodanien, alors que le LOSC avait également un œil sur lui pour en faire le successeur de Lucas Chevalier, qui va rejoindre le PSG. L’OL avance donc et devrait ensuite enrôler un ou deux éléments offensifs, voir d’autres, si des départs se confirment.