FC Barcelone : Hansi Flick commence à péter les plombs

De l’extérieur, tout semble bien se passer au FC Barcelone. L’équipe sort d’une belle saison pendant laquelle plusieurs titres ont été glanés, quelques renforts intéressants sont arrivés cet été, l’équipe est déjà remplie de jeunes prometteurs et le premier match de Liga de cette saison a été remporté haut la main (3-0 contre Majorque). Mais en interne, c’est bien plus compliqué. Le club blaugrana ne sait pas quand il pourra revenir au Camp Nou, alors que les retards dans les travaux se font de plus en plus conséquents.

La suite après cette publicité

Puis, et surtout, il y a ce fameux dossier des enregistrements de joueurs en Liga. Le club, grâce à plusieurs opérations comme les départs d’Íñigo Martínez ou de Pau Victor, a pu inscrire Joan Garcia et Marcus Rashford au tout dernier moment en fin de semaine dernière, leur permettant de jouer face à Majorque. Mais d’autres joueurs comme la recrue Roony Bardghji, ou Gerard Martin, Wojciech Szczęsny et Marc Bernal, attendent toujours et les solutions se font rares. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il y a de plus en plus de rumeurs sur une vente de Marc Casado ces dernières heures…

La suite après cette publicité

Flick met la pression

Un dossier qui commence clairement à agacer Hansi Flick, comme l’indique le média catalan Sport. Le tacticien allemand est fâché et commence sérieusement à mettre la pression sur ses dirigeants pour que des solutions soient trouvées. Il sait que les joueurs encore non-inscrits ne vont, a priori, toujours pas être disponibles pour [ce match contre Levante ce week-end] (samedi, 21h30)(https://www.footmercato.net/live/5636400121295077194-levante-vs-barcelone#tabLive), et il s’impatiente. Un coup de pression à Joan Laporta et Deco flagrant, afin qu’ils puissent permettre au coach de compter sur tous ses hommes.

Tout risque de se jouer lors de la dernière semaine de mercato, avec les départs à venir d’Oriol Romeu, d’Iñaki Peña, d’Hector Fort et, peut-être, de Marc Casado. Mais dans ce dossier, personne n’est capable de garantir si ces départs se boucleront, ni quand, ni d’assurer qu’ils permettront d’enregistrer tous les joueurs restants. Fin de mercato chaotique à Barcelone donc.