Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 1

Brest : le Torino a pris des renseignements sur Julien Le Cardinal

Par Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Julien le Cardinal célèbre un but avec Brest en Ligue des Champions @Maxppp

Selon nos informations, le Torino s’active en coulisses pour boucler plusieurs renforts défensifs dans les dernières heures du mercato. Le club italien, en quête d’un latéral gauche, continue de suivre avec attention le profil de Mahamadou Nagida et Jaouen Hadjam. Mais la direction turinoise ne s’arrête pas là : elle souhaite également densifier sa défense centrale et multiplie les pistes pour offrir davantage de solutions à son entraîneur Marco Baroni.

La suite après cette publicité

Toujours d’après nos informations, les dirigeants grenats ont récemment pris des renseignements auprès de Brest concernant Julien Le Cardinal. Le Français figure assez haut parmi les options étudiées, au même titre qu’Andrea Carboni, Aurèle Amenda et Lorenzo Pirola. D’autres profils tels que Robin Hranáč, Przemysław Wiśniewski ou encore Pablo Mari ont été évoqués en interne. Des profils variés, qui témoignent de la volonté du Torino de sécuriser son arrière-garde avant la fermeture du marché des transferts lundi soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Torino
Brest
Julien Le Cardinal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Torino Logo Torino
Brest Logo Brest
Julien Le Cardinal Julien Le Cardinal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier