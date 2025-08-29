Brest : le Torino a pris des renseignements sur Julien Le Cardinal

Selon nos informations, le Torino s’active en coulisses pour boucler plusieurs renforts défensifs dans les dernières heures du mercato. Le club italien, en quête d’un latéral gauche, continue de suivre avec attention le profil de Mahamadou Nagida et Jaouen Hadjam. Mais la direction turinoise ne s’arrête pas là : elle souhaite également densifier sa défense centrale et multiplie les pistes pour offrir davantage de solutions à son entraîneur Marco Baroni.

Toujours d’après nos informations, les dirigeants grenats ont récemment pris des renseignements auprès de Brest concernant Julien Le Cardinal. Le Français figure assez haut parmi les options étudiées, au même titre qu’Andrea Carboni, Aurèle Amenda et Lorenzo Pirola. D’autres profils tels que Robin Hranáč, Przemysław Wiśniewski ou encore Pablo Mari ont été évoqués en interne. Des profils variés, qui témoignent de la volonté du Torino de sécuriser son arrière-garde avant la fermeture du marché des transferts lundi soir.