Ligue 2 : match nul entre les coleaders Nancy et Pau, Montpellier accroché par Amiens

Comme la semaine passée, Nancy a longtemps cru réaliser la belle opération de cette journée de Ligue 2, mais c’était sans compter sur le caractère de ces valeureux palois. Ce vendredi, les Nancéiens ont été accrochés en toute fin de match (2-2), dans un Marcel-Picot qui sonnait encore creux (le club purge son huis clos de 4 matchs pour des incidents en tribunes la saison dernière). Rayan Bamba avait ouvert le score sur un service de Brandon Bokangu (20e), encore passeur décisif comme le week-end dernier, avant que Beusnard n’égalise (37e). Saint-Ruf (45+2e) et Mboup (90+2e) ont marqué les deux autres buts du match. Avec ce résultat, Nancy et Pau sont coleaders du championnat ce vendredi soir, et comptent 8 points chacun.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nancy 8 4 +3 2 2 0 6 3 3 ASSE 7 3 +5 2 1 0 8 3 4 Red Star 7 4 +3 2 1 1 7 4 5 Troyes 7 4 0 2 1 1 3 3 6 Clermont 6 4 +1 1 3 0 4 3 7 Amiens 5 4 +1 1 2 1 6 5 8 Dunkerque 5 4 0 1 2 1 7 7 9 Montpellier 5 4 0 1 2 1 4 4 10 Rodez 5 4 -3 1 2 1 2 5 11 Le Mans 4 3 0 1 1 1 5 5 12 Laval 4 4 0 0 4 0 5 5 13 Reims 4 3 -1 1 1 1 3 4 14 Annecy 4 4 -2 1 1 2 3 5 15 Bastia 1 2 -1 0 1 1 1 2 16 Grenoble 1 3 -2 0 1 2 3 5 17 Guingamp 1 3 -5 0 1 2 3 8 18 Boulogne 0 3 -3 0 0 3 0 3 Voir le classement complet

Dans les autres matchs, Montpellier a été accroché par Amiens (1-1), malgré l’égalisation de Savanier (79e), entré en jeu pour la première fois de la saison neuf minutes plus tôt. L’ancien Nîmois avait répondu à l’ouverture du score du très intéressant Rayan Lutin en début de match (11e). Le MHSC est 9e, Amiens est 7e. De son côté, Dunkerque a battu Troyes (2-0) grâce à Bardeli et Zossou. Le Red Star a enchaîné un deuxième succès de suite face à Annecy (1-0), tandis que Rodez a gagné pour la première fois de la saison contre le promu Boulogne-sur-Mer (1-0), qui compte toujours 0 point après 3 journées. Enfin, pas de vainqueur entre Laval et Clermont (0-0).