Nice : Franck Haise confirme les envies d’ailleurs de Jonathan Clauss

Le départ de Nice se fait sentir pour Jonathan Clauss. Nous vous le révélions ces dernières heures, le Bayer Leverkusen est entré en discussions avec le latéral droit de 32 ans. Nous sommes même en mesure de vous affirmer qu’un accord contractuel est tout proche entre le club allemand et l’ancien Marseillais. Il faudra encore trouver un terrain d’entente avec le Gym mais il se pourrait bien que Franck Haise ne puisse plus utiliser son joueur. L’entraîneur des Aiglons a confirmé en conférence de presse qu’un départ était à l’étude.

«Il a une volonté de partir parce qu’il y a une belle offre d’un gros club, précise Haise. Ça peut s’entendre. Ça fait quelques semaines déjà, ça explique aussi certaines de ses performances récentes. Le club a la volonté de le conserver, s’il doit y avoir un départ, ce sera dans des conditions qui respecteront les trois parties. On veut le garder, il le sait. Retenir un joueur qui n’a pas envie de rester, c’est particulier. Il sera peut-être là le 2 septembre, on ne sait pas. On verra.» Clauss ne sera sans doute pas disponible pour affronter Auxerre samedi soir.