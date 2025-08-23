Ligue 1 : en supériorité numérique, Nice lance enfin sa saison contre Auxerre

Elle se sera fait attendre cette première victoire niçoise, mais elle est enfin là. Après un raté à l’allumage, provoqué par la désillusion en tour préliminaire de Ligue des Champions contre Benfica (4-0 cumulé), la défaite contre Toulouse en fin de match samedi dernier (0-1), une cascade de blessures ininterrompue, et un enchaînement de départs (Guessand, Laborde et bientôt Clauss), les hommes de Franck Haise ont trouvé la force pour aller s’imposer ce samedi face à Auxerre (3-1).

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lyon 6 2 +3 2 0 0 3 0 2 PSG 6 2 +2 2 0 0 2 0 3 Marseille 3 2 +2 1 0 1 5 3 4 Monaco 3 1 +2 1 0 0 3 1 5 Nice 3 2 +1 1 0 1 3 2 6 Strasbourg 3 1 +1 1 0 0 1 0 7 Toulouse 3 1 +1 1 0 0 1 0 8 Rennes 3 1 +1 1 0 0 1 0 9 Angers 3 2 0 1 0 1 1 1 10 Auxerre 3 2 -1 1 0 1 2 3 11 Lille 1 1 0 0 1 0 3 3 12 Brest 1 1 0 0 1 0 3 3 13 Nantes 0 1 -1 0 0 1 0 1 14 Lens 0 1 -1 0 0 1 0 1 15 Lorient 0 1 -1 0 0 1 0 1 16 Le Havre 0 1 -2 0 0 1 1 3 17 Metz 0 2 -3 0 0 2 0 3 18 Paris FC 0 2 -4 0 0 2 2 6 Voir le classement complet

Oublié au point de penalty, Jérémie Boga ouvrait le score dès la troisième minute de jeu sur un centre de Tom Louchet (1-0). La réponse icaunaise ne tardait pas, puisque dix minutes plus tard, le destin se montrait taquin : Lassine Sinayoko, future recrue lensoise mais longtemps pisté par Nice pour remplacer Guessand cet été, marquait pour son dernier match sous les couleurs de son club formateur. Trouvé par Osman en retrait, il ajustait Yehvann Diouf, irréprochable jusqu’ici (21e, 1-1).

Première victoire de la saison pour Nice

Rythmée mais décousue, cette rencontre allait prendre un autre sens après le but contre son camp du pauvre Akpa. L’Ivoirien propulsait le ballon dans son propre but devant la recrue niçoise Kevin Carlos (24e, 2-1). Avant la pause, c’était au tour de Donovan Léon de se mettre à la faute. Le portier de 32 ans prenait des risques inconsidérés en sortant de sa surface, et il fauchait Jansson au prix de sa place sur le terrain (41e). Conquérants même à 10 contre 11, les Auxerrois étaient constamment mis en échec par Yehvann Diouf, excellent devant Sinayoko, lui-même très bon pour sa dernière avec l’AJA.

Le vent tournait et Terem Moffi punissait les joueurs de Christophe Pélissier (76e, 3-1). De Percin repoussait une première tentative de Rosario, mais Louchet suivait et déposait le ballon sur la tête du Nigérian face au but vide. Il n’était pas loin de voir double deux minutes plus tard, mais l’attaquant de 26 ans ne cadrait pas sa frappe suite à une erreur de De Percin. Il fracassait ensuite la barre, tandis que Yehvann Diouf sauvait encore les siens. Déterminant dans le succès du GYM, le Sénégalais aura l’occasion de confirmer la semaine prochaine face au Havre. Son équipe devra aussi montrer un meilleur visage. De son côté, Auxerre se déplacera à Nantes.