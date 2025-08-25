Leeds s’offre James Justin

Malgré une victoire inaugurale contre Everton, Leeds est redescendu sur terre le week-end dernier. Balayés sur la pelouse d’Arsenal, les Peacocks ont été confrontés à la dure réalité de l’élite du football anglais. Pour autant, le promu ne compte pas abdiquer et a réalisé un mercato pour aller chercher un maintien difficile à acquérir pour les promus en Premier League ces dernières saisons. En ce sens, Leeds a annoncé une dixième recrue ce lundi en la personne de James Justin :

«Leeds United est ravi d’annoncer l’arrivée du défenseur James Justin, en provenance de Leicester City (Sky Bet Championship), dans le cadre d’un contrat permanent. Le joueur de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec les Whites et devient la dixième recrue estivale d’une période chargée pour l’équipe de Daniel Farke.» Avec cette recrue, les pensionnaires d’Elland Road ont dépensé plus de 100 millions d’euros sur le marché des transferts cet été.