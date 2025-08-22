Menu Rechercher
Nice : l’Udinese fait une offre pour Amidou Doumbouya

Par Sebastien Denis
Arrivé à Nice en 2023 en provenance de Sochaux doté d’une belle réputation, Amidou Doumbouya pourrait bien en repartir plus vite que prévu. Ce défenseur central gaucher de 18 ans, doté d’une belle puissance physique et d’une maturité intéressante pour son âge, est un membre à part entière de l’Équipe de France U18 (12 sélections - 1 but) et a déjà fait 4 apparitions en pro avec le Gym. Le club azuréen a formulé une proposition de contrat à son prometteur défenseur.

Mais ce dernier a refusé celle-ci et compte bien partir libre en 2026. Face à cette fin de non-recevoir de Doumbouya, Nice s’active pour lui trouver une porte de sortie pour récupérer une indemnité de transfert. Selon nos informations, le Gym a reçu une proposition de l’Udinese. Mais vu le montant proposé, Nice s’est senti insulté et a rejeté la proposition du club du Frioul. À suivre.

