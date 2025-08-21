Le Bayer Leverkusen casse sa tirelire pour Loïc Badé

À 25 ans, Loïc Badé va connaître un quatrième pays dans sa carrière. Après des débuts prometteurs au Havre et à Lens, puis un passage plus compliqué à Rennes, le natif de Sèvres avait pris le pari de rejoindre Nottingham Forest en 2022, mais la greffe n’avait jamais pris lors de ce prêt. Il aurait pu s’enfoncer comme beaucoup avant lui, mais Badé a finalement montré du caractère pour rebondir à Séville.

Récompensé par un sacre en Ligue Europa dès sa première saison avec le club andalou, il avait pu surfer sur cette dynamique en s’affirmant comme l’un des meilleurs éléments de l’effectif sévillan. La saison dernière fut celle de la confirmation, car malgré un bilan rachitique sur le plan collectif (17e de Liga), Badé a étrenné ses galons d’international français. Il avait d’ailleurs fait très bonne figure lors du Final Four de Ligue des Nations face à l’Allemagne (2-0).

Leverkusen débourse presque 30 millions d’euros pour le Français

Comme révélé par nos soins, Sunderland, Bournemouth mais surtout le Bayer Leverkusen étaient en concurrence pour attirer l’international tricolore cet été. Et après des longues semaines de négociations, c’est bien le club allemand qui a raflé la mise pour 29 millions d’euros, bonus compris. «Le Bayer 04 Leverkusen a recruté le défenseur central français Loïc Badé. Le joueur international quitte le Séville FC, club de première division espagnole, pour rejoindre le club allemand. Badé a signé à Leverkusen un contrat valable jusqu’au 30 juin 2030. Le joueur de 25 ans portera le numéro 5 dans l’équipe de l’entraîneur Erik ten Hag», indique le communiqué du champion d’Allemagne 2024, qui avait déjà déboursé 35 millions d’euros sur Malik Tillman cet été, mais aussi sur Jarell Quansah.

Ce montant, aussi important soit-il, profitera aux anciens clubs de Loïc Badé très modestement. Le Stade Rennais récupérera autour d’un million d’euros, tandis que Lens et Le Havre toucheront un peu moins. Pour Loïc Badé, c’est un grand défi qui l’attend, à un an de la Coupe du Monde avec les Bleus. Il devra faire face à la concurrence de Piero Hincapié, Jarell Quansah ou encore Edmond Tapsoba.