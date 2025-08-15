Le Bayer Leverkusen augmente son offre pour Loïc Badé

Loïc Badé est un élément courtisé cet été. La semaine dernière, nous vous informions de l’intérêt de Bournemouth, de Sunderland mais aussi de Leverkusen dans le dossier. Auteur d’une belle saison avec Séville (33 matches toutes compétitions confondues), l’ancien défenseur de Lens avait été récompensé par une convocation lors du Final Four de la Ligue des Nations avec les Bleus au mois de juin. Un rassemblement durant lequel il s’était montré à son avantage, notamment lors du match pour la 3e place remporté contre l’Allemagne (0-2).

La suite après cette publicité

Ces belles prestations ont conduit ces derniers jours Leverkusen à passer à l’offensive, alors que Kossounou vient d’être vendu à l’Atalanta Bergame. Malgré un accord trouvé entre Bournemouth et Séville pour un transfert autour de 30 millions d’euros, le Français avait refusé de rejoindre le club anglais. Il avait en revanche exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre Leverkusen, avec qui des discussions sont toujours en cours. Selon nos informations, le champion d’Allemagne 2024 a augmenté son offre à 25 millions d’euros plus des bonus, tandis que les Rojiblancos attendent 30 millions, plus 5 de bonus. Les deux clubs poursuivent les discussions de manière positive mais on est encore loin d’un accord…