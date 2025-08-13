Menu Rechercher
Monaco : Krépin Diatta sur le départ !

Arrivé en janvier 2021 en provenance du Club Bruges, Krépin Diatta est aujourd’hui un ancien du vestiaire de l’AS Monaco. Mais à 26 ans et après une dernière saison plus contrastée sur le Rocher, le très polyvalent international sénégalais aux 42 sélections (2 buts) est très proche de la sortie. Selon nos informations, les différentes parties sont d’accord dans les grandes lignes pour mettre un terme à l’expérience monégasque (8 buts et 7 passes décisives en 121 matches toutes compétitions confondues) du natif de Dakar d’ici au 1er septembre.

En fin de contrat dans un an, Diatta est disponible pour un prix abordable. Sa capacité à joueur à de nombreux postes à droite comme à gauche (en tant qu’ailier et latéral) et son expérience du plus haut niveau, que ce soit en club ou en sélection nationale, risquent de faire de lui une cible de choix pour de nombreux clubs européens. Reste désormais à savoir où Krépin Diatta posera ses valises. On devrait être rapidement fixés.

