Le FC Barcelone est en pleine galère pour son mercato

La direction du FC Barcelone voudra oublier cette terrible semaine au plus vite. Effectivement, ces derniers jours, le club champion d’Espagne en titre a reçu plusieurs mauvaises nouvelles. D’abord, le dossier Nico Williams, qui a prolongé à l’Athletic à la surprise générale, alors que tout le monde semblait convaincu qu’il allait rejoindre la Catalogne rapidement. Un sacré échec pour la direction du FC Barcelone qui, quelques heures plus tard, a appris qu’elle allait devoir payer une amende de 15 millions d’euros à l’UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, le club se retrouve un peu bredouille après l’affaire Williams et doit rapidement se tourner vers un plan B. La presse catalane a expliqué ces dernières heures que l’ancien plan A, Luis Diaz (Liverpool), était justement redevenu la priorité, avec Marcus Rashford (Manchester United) comme alternative la plus crédible derrière le Colombien.

La suite après cette publicité

Deux pistes compliquées

Sauf que, comme l’indiquent plusieurs médias comme AS, c’est très compliqué. Luis Diaz est un joueur qui sera potentiellement bien plus cher que Williams, ce qui rend son arrivée et son enregistrement en Liga compliquée, même si le retour à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga donnera plus de marge aux Catalans en cas de ventes de joueurs. Pire, le décès tragique de Diogo Jota a paralysé le mercato des Reds, et il est de moins en moins probable que le Colombien parte, pour des raisons sportives mais aussi émotionnelles. Deco compte donner quelques jours de répit au club anglais avant de repasser à l’attaque.

Quant à l’attaquant anglais, il s’agit d’une opération moins chère qui pourrait se boucler autour d’un prêt avec option d’achat, mais le Mancunien ne fait pas forcément l’unanimité à Barcelone. Surtout que l’objectif du club est d’enrôler un gros joueur capable d’être performant de suite, et Rashford, qui cherche plutôt à se relancer après des années compliquées, ne correspond pas forcément à ce profil. Il est donc fort probable que de nouveaux noms sortent dans les jours à venir…