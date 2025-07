Dossier Nico Williams : tout le monde se moque du FC Barcelone !

C’est la douche froide pour le FC Barcelone. Glacée même. Alors que tout semblait s’imbriquer pour que Nico Williams joue enfin sous la tunique blaugrana, l’Athletic Bilbao a climatisé les Catalans en annonçant que son ailier restait et qu’il avait carrément signé une prolongation de dix ans. Un énorme coup de théâtre et un sacré échec pour Joan Laporta. Car ça fait deux fois que le Barça se casse les dents sur ce dossier.

«RIDICULÉ»

L’an dernier, les Culés rêvaient de reconstituer la paire qui avait cartonné avec la Roja à l’Euro 2024. Mais une fois encore, les finances du club présidé par Laporta n’ont pas permis de payer rapidement la clause libératoire de 58 M€ (62 M€ impôts compris). L’annonce de la prolongation du numéro 10 de l’Athletic a donc logiquement été un choc pour les Blaugranas. Et en Espagne, personne, hormis les fans du club, ne va plaindre le Barça. Bien au contraire.

À Madrid, on ne se gêne pas pour se moquer des Catalans. À commencer par le célèbre journaliste de AS et supporter du Real Madrid, Tomas Roncero. « Super Nico Williams, super l’Athletic. Leçon historique face à l’arrogance du Barça qui pensait l’avoir signé sans avoir l’argent pour payer la clause. Deuxième RIDICULÉ (jeu de mots ridicule + culé, ndlr) d’affilée à trébucher sur la même pierre. Je meurs de rire. » AS s’est aussi fait plaisir sur X en publiant une photo d’un montage photo de Nico Williams avec le maillot du Barça accompagné de la légende suivante : «Bon, supprimons-le… d’accord ?».

«Ils ont été trompés et ils nous ont encore trompés.»

De son côté, El Desmarque a publié un article avec les « memes » les plus en vogue sur X, dont celui d’un utilisateur qui s’est fait plaisir sur le post de l’Athletic. Le journaliste Nacho Peña a, quant à lui, appris la nouvelle pendant qu’il était en direct à la radio. Et il ne comprend pas tout le cirque médiatique du Barça. « Cela a été réglé très rapidement après tout ce qui a été dit. Je suis un peu choqué. Pourquoi Deco a-t-il parlé ? L’année dernière, Laporta a déclaré qu’il avait déjà l’argent pour signer Nico Williams, ils ont laissé filtrer pendant je ne sais combien de jours que l’argent était dans la caisse et qu’il fallait maintenant voir comment le signer, Deco parlant d’un côté, Laporta de l’autre, Lamine faisant des petites danses… Et Nico sort et dit qu’il reste à l’Athletic Bilbao. Un ridicule historique plus grand que la fresque », a-t-il déclaré au micro de Radio Marca.

Enfin, le quotidien Sport n’a pas vraiment le coeur à rire, mais le journal a sévèrement taclé le Barça. « Le Barça a appris par la déclaration de l’Athletic que Nico Williams l’avait laissé en plan. Ils ne savaient rien du tout. Ils ont été trompés et ils nous ont encore trompés. C’est tout ce qu’il y a à dire. Exactement comme l’année dernière. (…) Il est possible que l’agent du joueur ait utilisé le Barça pour prolonger son contrat avec l’Athletic, que le président de l’Athletic se soit montré un peu rusé, ou que l’agent du joueur ait été le plus malin de tous, mais la conclusion est que le petit frère des Williams reste à Bilbao et que le Barça passe pour un imbécile. Avec un visage ridicule, incapable de justifier quoi que ce soit et sans un joueur important pour la saison prochaine. Il est possible que tout cela ne soit pas arrivé si le club avait accepté de signer la clause libératoire exigée par Nico Williams au cas où le Barça ne respecterait pas la règle du 1:1, mais peu importe. Le ridicule est consternant et la crédibilité du club azulgrana est remise en question. Voyons comment ils réagissent maintenant. A une autre époque, ils auraient cherché les gros sous, mais aujourd’hui ils n’agissent pas comme ça et il n’y a pas d’argent pour ça. Bref, le Barça a trébuché deux fois sur la même pierre et nous l’avons cru à nouveau. Mes excuses les plus sincères. » La prochaine prise de parole du président Laporta ou de Deco est attendue avec impatience…