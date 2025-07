Mondial des Clubs : le geste agressif de Kalidou Koulibaly envers l’arbitre du match

Vendredi soir, la rencontre entre Al Hilal et Fluminense s’est soldée par une victoire brésilienne (2-1), synonyme d’élimination de l’équipe saoudienne de la Coupe du Monde des Clubs. Un match très tendu avec plusieurs décisions de l’arbitre de la rencontre critiquées par les joueurs de Simone Inzaghi. Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a été lui-même au centre d’un moment de tension à la 80e minute de jeu.

Après que l’arbitre a interrompu le jeu à cause de la présence au sol du latéral brésilien Samuel Xavier, l’ancien joueur de Naples et Chelsea, en possession du ballon dans sa moitié de terrain, l’a envoyé en touche. Mais le ballon a pris la direction du quatrième arbitre, alors qu’il levait son panneau pour annoncer des changements imminents dans les deux équipes. Un geste jugé inutilement agressif par les joueurs de Fluminense qui, menés par leur capitaine Thiago Silva, se sont précipités autour Koulibaly pour le réprimander. De quoi ajouter encore un peu plus de tension dans un match déjà électrique, sans aucune conséquence grave.