Mondial des Clubs : Fluminense vient à bout d’Al-Hilal et file en demi-finales

Les choses sérieuses commencent dans cette Coupe du Monde des Clubs. Après avoir sorti l’Inter Milan au tour précédant en créant la surprise, les Brésiliens de Fluminense retrouvaient les héros d’Al-Hilal, tombeurs de Manchester City après un match dingue (4-3, a.p.) en quarts de finale. Après un hommage poignant à Diogo Jota, Thiago Silva et ses coéquipiers ont rapidement pris les devants. Sur une action mal renvoyée de la défense saoudienne, Matheus Martinelli était trouvé à l’entrée de la surface et pouvait se retourner, puis frapper avec puissance pour tromper Bounou (1-0, 40e).

La suite après cette publicité

Mais au retour des vestiaires, Al-Hilal était plus en confiance et s’installait dans le camp brésilien. Et un corner dangereux trouvait Koulibaly au second poteau. Le défenseur central déviait de la tête vers Marcos Leonardo, qui concluait à bout portant (1-1, 51e). Dominateurs après l’égalisation, Fluminense récupérait un ballon dans la surface adverse et Hércules (2-1, 70e) pouvait permettre au Fluzão de se qualifier en demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs. L’épopée d’Al-Hilal s’arrête là et Fluminense jouera sa place en finale contre le vainqueur de Palmeiras - son voisin brésilien - Chelsea.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.