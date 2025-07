PSG : la sortie forte de Thibaut Courtois sur Gianluigi Donnarumma

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui aura dicté le passage des Parisiens en demi-finale du Mondial des Clubs (2-0), a été marquée par la grave blessure de Jamal Musiala dans le temps additionnel de la première période. La cheville de l’international allemand a tourné suite à une sortie autoritaire du portier parisien Gianluigi Donnarumma. À l’issue de la rencontre, le gardien allemand Manuel Neueur a eu des mots durs envers son homologue italien lui reprochant notamment un excès d’engagement.

À la suite de son quart de finale contre le Borussia Dortmund, remporté par le Real Madrid (3-2), le portier madrilène Thibaut Courtois s’est également exprimé au sujet de cette blessure. «Accuser Donnarumma pour la blessure de Musiala me paraît excessif, a défendu le Belge en zone mixte. Les gardiens vont chercher le ballon. Les attaquants non plus ne se retiennent pas quand ils viennent vers nous. C’est un coup du sort. Ça lui fera encore plus mal (à Neuer, ndlr) car c’est un coéquipier, mais Donnarumma n’est pas responsable.»