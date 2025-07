Coupe du Monde des Clubs : le Real Madrid domine Dortmund avec un but dingue de Kylian Mbappé et affrontera le PSG !

Ce samedi soir, la Coupe du Monde des Clubs se poursuivait avec le quart de finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Après la victoire du PSG face au Bayern Munich, il fallait donc savoir qui allait rejoindre les Parisiens en demi-finale. Pour l’occasion, Xabi Alonso décidait d’aligner son équipe type du moment avec un onze qui se dessine peu à peu. Premier choix fort : Kylian Mbappé était encore sur le banc. Sur le front de l’attaque, c’est le jeune buteur Gonzalo Garcia, en très grande forme, qui était donc associé à Vinicius Jr.

Pour le reste, du classique avec une défense hybride à trois avec Rudiger, Huijsen et Tchouameni entre les deux. Trent Alexander-Arnold et Garcia occupaient les rôles de piston avec Guler et Bellingham pour épauler Valverde au milieu. Et très vite, cette équipe madrilène a roulé sur Dortmund. En pleine confiance, la formation de Xabi Alonso trouvait la faille après 10 minutes de jeu. Et c’est l’inévitable Gonzalo Garcia qui ouvrait le score. L’attaquant espagnol était à la réception d’un centre de Guler et inscrivait donc son 4e but de la compétition (1-0, 10e).

Mbappé claque un but dingue

Dans la foulée, sur une nouvelle action collective de grande classe, le Real Madrid faisait le break. Cette fois, c’est un autre Garcia, Fran Garcia, qui y allait de son but. À l’origine, le duo Bellingham - Trent. L’ancien latéral droit de Liverpool délivrait un centre tendu et Fran Garcia passait devant Ryelson pour inscrire le second but des siens. Un but qui mettait définitivement son équipe à l’abri tant Dortmund n’aura jamais réussi à perturber la défense madrilène.

Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Dortmund espérer un peu dans une fin de match folle. Après une grossière erreur de relance de Rudiger, c’est Beier qui plaçait un tir rasant que Courtois ne pouvait que regarder. Mais pas de panique à Madrid puisque Mbappé marquait un but sensationnel dans la foulée. Sur un service de Guler, il claquait un ciseau sublime pour sceller la victoire des siens et lancer sa compétition (3-1, 90e+5). Mais juste après, à la dernière seconde, Huijsen était exclu pour une faute sur Guirassy. Le Guinéen transformait son penalty, sans conséquence sur le résultat (3-2, score finalà. Le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales et affrontera donc le PSG au prochain tour sans Huijsen.

