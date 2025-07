Xavi a mis en danger la carrière de Lamine Yamal au Barça

Nouvelle star du FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) sort d’une saison XXL avec le club catalan. Phénomène de précocité, l’ailier droit a marqué 18 buts et délivré 25 offrandes en 55 matches lors du dernier exercice. Des statistiques pour un joueur qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2031. Lancé par Xavi en professionnel à 15 ans le 29 avril 2023, il aurait même pu débuter avant mais Xavi en a été dissuadé.

«Xavi voulait faire débuter Lamine Yamal encore plus tôt. Et nous avons dû en discuter avec Mateu. Nous avons dit : "Xavi, il a 15 ans et il n’est pas protégé. S’il joue dix matchs et montre ce que nous voyons déjà en lui… il n’a pas de contrat. Nous le mettons sur le marché sans aucune protection», a ainsi confié Jordi Cruyff à Sport. À la direction sportive avec Mateu Alemany, Jordi Cruyff a donc retardé l’arrivée de Lamine Yamal sur les terrains de Liga mais pour mieux le protéger.