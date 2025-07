Côme et le Real Madrid travaillent un nouveau coup "à la Nico Paz"

Le Real Madrid est en train de faire le vide au Castilla. Après Víctor Muñoz parti du côté d’Osasuna, Rafa Obrador qui a pris la direction de Benfica et Youssef Enríquez, transféré à Alavés, Jacobo Ramon prépare ses valises. Apparu à 6 reprises cette saison en équipe première et même auteur d’un but en fin de saison en Liga contre Majorque, le défenseur central de 20 ans est barré par la concurrence.

S’il a pu profiter des absences longue durée pour gagner un peu de temps de jeu, les retours de Militao et d’Alaba, plus la venue de Huijsen le condamne pour l’équipe première. D’après AS, il est proche de Côme en Serie A, entraîné par un certain Cesc Fabregas, qui réaliserait bien une nouvelle opération à la Nico Paz avec lui. Le club italien paierait une indemnité faible en incluant une clause de rachat avantageuse en faveur de la Casa Blanca. Le Betis, Levante et le Rayo Vallecano sont également intéressés.