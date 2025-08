Le président de la fédération portugaise défend l’absence de CR7 aux funérailles de Diogo Jota

Le football portugais a connu un drame terrible au début de l’été avec le décès brutal de Diogo Jota et de son frère, André Silva, dans un accident de voiture en Espagne. Le milieu offensif de Liverpool était au volant de son véhicule lorsqu’il en a perdu le contrôle. Les deux joueurs sont morts sur le coup et ont endeuillé toute une communauté. Toute la famille du football portugais ou presque était présente aux funérailles à Gondomar. Une absence a tout de même fait grand bruit, celle de Cristiano Ronaldo. La star et capitaine de la Seleçao n’a pas souhaité se rendre dans cette petite ville proche de Porto afin de ne pas prendre la lumière de cet événement, ce qui n’a pas forcément été très bien compris.

«C’est une immense injustice de dire que Cristiano, d’une certaine manière, a joué un rôle plus détaché dans cette affaire», a défendu le président de la fédération portugaise de football, Pedro Proença, au média Expresso. «Dès le début, le capitaine était avec nous et était l’une des personnes les plus étroitement liées à la famille de la sélection nationale, et à la propre famille de Jota. Je le répète : ce qu’ils ont dit sur notre capitaine est injuste. Cristiano Ronaldo, c’était l’une des personnes qui a le plus ressenti la douleur, surtout parce qu’il était un véritable coéquipier de Jota. Son absence physique ne signifie rien de plus, car il n’a jamais abandonné cette famille», conclut le patron de la fédération. Pour rappel, Ronaldo s’était fendue d’un message sur les réseaux sociaux après avoir appris le décès de son coéquipier en sélection. «Ça n’a aucun sens. On était ensemble en équipe nationale, et ensuite tu t’es marié. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous.»