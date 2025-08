Côme : Dele Alli vit un nouveau calvaire et pourrait prendre sa retraite

Qu’elle est loin cette époque où Dele Alli était désigné meilleur jeune joueur de Premier League deux années de suite, en 2016, puis en 2017. Promis à un avenir doré comme Harry Kane, le milieu offensif de 29 ans n’a pas su transformer l’essai. Depuis cinq ans, sa carrière s’apparente à une boucle infernale, et interminable. Des années d’errance, qui tranchent complètement avec ses propos d’il y a un an quand il déclarait avoir pour objectif de jouer la Coupe du Monde 2026.

Aujourd’hui, difficile d’affirmer que Thomas Tuchel donnera un prolongement à cette envie de retrouver les Three Lions. Et encore faudrait-il qu’un club lui donne sa confiance, ce qui n’est pas gagné non plus. Son départ à Everton en 2021 n’avait rien donné et il n’y aura joué que 13 matchs de Premier League en deux saisons, pas plus qu’à Besiktas qu’il avait quitté dans l’anonymat total en 2023: «le statut actuel de Dele Alli dans l’équipe ne répond pas à nos attentes. Je ne pense pas qu’il mérite de jouer actuellement, déclarait son entraîneur Günes. On a donné à Dele Alli la permission de faire une petite pause, il n’est pas encore revenu. Il pleut, c’est probablement pour cela qu’il n’est pas venu.»

Il ne participe même pas aux entraînements du groupe professionnel

L’international anglais avait passé la saison suivante sans jouer à Everton, tandis que Côme avait tenté le pari de lui donner sa chance au mois de janvier. Sans réussite. Alli n’a joué que 10 minutes en Serie A. Le temps de prendre un carton rouge face à l’AC Milan pour une vilaine faute sur Loftus-Cheek. Il n’a plus jamais joué depuis (parfois en raison de pépins physiques), pas même lors de la préparation de Côme. Et avec le mercato XXL réalisé par son club, difficile de lui imaginer un avenir en Italie où il est encore sous contrat jusqu’en 2026.

Maximo Perrone est arrivé de Manchester City pour 13 millions d’euros, Jesus Rodriguez du Betis pour 22,5 et Martin Baturina du Dinamo Zagreb pour 18. Autant d’arrivées qui font d’Alli un joueur plus que jamais déclassé. Cette semaine, la Gazzetta dello Sport affirme que le club souhaite justement se débarrasser de lui. Il n’entre pas dans les plans de Fabregas, qui ne le convoque même plus aux entraînements. À 29 ans, Alli est évidemment plus proche de la fin que de ses plus belles heures. Le journal italien ajoute d’ailleurs qu’il songe désormais à prendre sa retraite. Un destin brisé.