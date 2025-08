L’AS Roma annonce une nouvelle arrivée

L’AS Roma continue d’offrir des renforts à son nouvel entraîneur Gian Piero Gasperini. Après les arrivées de Wesley (Flamengo), Evan Ferguson (Brighton) ou encore Neil El Aynaoui (Lens), la Louve a officialisé la signature de Daniele Ghilardi (22 ans) en provenance de l’Hellas Vérone. Il s’agit d’un prêt payant de 2,5 M€, assorti à une obligation d’achat de 8 M€. La saison dernière, le défenseur central a disputé 24 matchs sous le maillot des Gialloblù en Serie A.

«Le défenseur né en 2003 arrive chez les Giallorossi après avoir disputé 24 apparitions en Serie A lors de la saison 2024-25, peut-on lire sur le communiqué officiel du club italien. Ayant grandi dans le centre de formation de la Fiorentina, Ghilardi a ensuite poursuivi sa carrière professionnelle avec Mantoue, la Sampdoria et Vérone. Daniele a également représenté l’Italie dans diverses équipes de jeunes, participant à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2023, où notre équipe a atteint la finale, et lors du récent Championnat d’Europe des moins de 21 ans en Slovaquie, jouant aux côtés des joueurs de la Roma Baldanzi et Pisilli. Le footballeur a signé un contrat jusqu’en 2030. Ghilardi portera le maillot numéro 87.»