L’AS Roma s’offre Neil El Aynaoui

L’AS Roma s’offre sa première recrue de l’été, et elle vient de la Ligue 1. Milieu de terrain marocain et véritable pilier des Sang et Or lors de la saison dernière, Neil El Aynaoui (24 ans), avait tapé dans l’œil de la formation romaine, qui cherchait un profil pour pallier le départ de Leandro Paredes. Et malgré les intentions des Sang et Or de vouloir prolonger son bail dans le Nord, qui se termine en juin 2027, le joueur formé à l’AS Nancy-Lorraine s’est laissé séduire par la Serie A.

Le club coaché par Gian Piero Gasperini était passé concrètement à l’offensive depuis quelques jours. Après première offre de l’ordre de 20 M€ + 1 M€ de bonus, rejetée par le RC Lens, le club de la Louve est revenu à l’assaut ce jeudi après midi en formulant une seconde offre, encore refusée. Finalement, un accord total a été trouvé avec le RC Lens contre un montant de 23,5 M€ + 1,5 M€ de bonus, assorti d’un pourcentage sur une prochaine plus-value. Le Marocain s’était déjà entendu avec les Giallorossi pour un contrat de cinq saisons.

Neil El Aynaoui tente sa chance en Serie A

Et l’opération a été officialisée via le communiqué du club lensois qui a souhaité un bon départ à son désormais ancien élément : «Neil El Aynaoui rejoint l’AS Roma. Après deux saisons d’un attachement mutuel avec le public lensois, le milieu rejoint le mythique club italien dans le cadre d’un transfert. Le club remercie Neil et lui souhaite le meilleur pour la suite.»

Une nouvelle étape pour le joueur de 24 ans, qui va donc découvrir le championnat italien. Après les départs de Kevin Danso (Tottenham), Óscar Cortés (Rangers) et Facundo Medina (OM), le RC Lens perd ainsi un nouvel élément fort de son effectif et va devoir se renforcer. Pour rappel, le dossier du gardien de but a été réglé avec l’arrivée de Robin Risser et les recrutements défensifs de Matthieu Udol, puis Samson Baidoo.