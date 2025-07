La story touchante de Neymar pour le PSG

Dans une story Instagram publiée ce week-end, Neymar a partagé un geste touchant de la part de son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le joueur brésilien a remercié chaleureusement le PSG pour lui avoir envoyé des maillots personnalisés aux noms de ses quatre enfants. Sur la photo partagée, on distingue les tuniques floquées des prénoms de Davi Lucca, Mavie, Helena et de la petite dernière, Mel, née récemment. Un clin d’œil symbolique qui montre que, malgré son départ, le lien entre Neymar et son ex-club reste empreint de respect et d’affection.

Ce geste attentionné du PSG survient quelques semaines après que Neymar a accueilli son quatrième enfant, Mel, fruit de sa relation avec Bruna Biancardi. Très actif sur les réseaux sociaux, le joueur de Santos n’a pas manqué de faire part de son émotion face à cette délicate attention. Cette story a rapidement été partagée par ses fans, qui ont salué la classe du club parisien et l’attachement que Neymar conserve envers ses anciennes couleurs. Une belle image de respect mutuel, malgré les hauts et les bas de la relation entre le joueur et le club de la capitale.