L’OM se fait surprendre par l’Olympic Charleroi

24e : Egan-Riley sauve les siens avec une tête qui repousse le danger après un centre vers le second poteau où un Belge était étrangement seul. Les Marseillais sont pris sur les côtés.

23e | Charleroi ouvre le score ! (OM 0-1 Olympic Charleroi)

L’OM se fait surprendre en contre avec un alignement douteux notamment d’Egan-Riley. Ferber s’échappe axe gauche dans le dos de la défense olympienne, entre dans la surface et ajuste parfaitement De Lange du droit.

22e : Harit tente d’accélérer côté droit et lance Abdallah mais la passe est bien trop longue et file en six mètres.

20e : après un bon début de match, les Marseillais ont baissé le curseur d’intensité depuis quelques minutes et n’arrivent plus à se montrer dangereux sur le but de Charleroi. De Zerbi commence d’ailleurs à donner des consignes.

17e : Mauvaise remise d’Harit qui permet à Charleroi de partir en contre avec Ferber qui trouve ensuite un partenaire sur sa droite mais le centre du Belge ne trouve pas preneur.

14e : De Lange est vigilant sur un centre au second poteau, repris de la tête par Cissé. Le gardien de l’OM capte le cuir sans problème pour la première offensive des Belges.

13e : Bakola au sol. Après une remise vers Kondogbia, Bakola s’est assis dans le rond central. Il semble touché au visage après avoir pris le ballon dans le visage. Rien de grave, il se relève et le jeu reprend.

11e : Bakola est très présent dans ce premier quart d’heure avec un jeu simple en une ou deux touches de balle.

9e : Egan-Riley reste au sol. Après un duel avec Ferber, le défenseur anglais de l’OM reste au sol et se plaint du bas du dos. Il se relève rapidement, tout comme l’attaquant belge.

7e : pour le moment De Zerbi se fait silencieux dans sa zone. L’Italien est débout et observe, probablement avec satisfaction pour le moment.

5e | Enorme occasion pour Abdallah

Récupération haute de Lirola après un gros pressing qui profite à Harit. Ce dernier sert Bakola qui trouve Maupay dans la surface. L’attaquant décale Abdallah sur sa droite qui se retrouve face au but mais ne cadre pas sa frappe du gauche.

5e : les Belges récupèrent enfin le ballon et arrivent à enchaîner trois passes dans leur camp mais rapidement ils sont étouffés par le pressing olympien.

2e : l’OM monopolise le ballon déjà dans ce match. Maupay est trouvé à l’entré de la surface mais sa remise pour Nadir est mauvaise.

1ère : Vaz est trouvé au second poteau après un centre de la droite. Dans un angle fermé, il tente sa chance mais le gardien belge repousse. Première occasion pour l’OM.

C’est parti !

Maupay donne le coup d’envoi de cette rencontre amicale. Bon match à toutes et à tous !

18h02 : les deux équipes entrent sur la pelouse aux Pays-Bas. Le début de la rencontre est imminent. Geoffrey Kondogbia est le capitaine olympien.

17h50| L’occasion de voir les nouvelles recrues, Egan-Riley seul titulaire

Outre les options d’achat levées (Rowe, Hojbjerg, Maupay) et les retours de prêt (Meité, Ounahi, Koné), l’OM a fait signer le défenseur argentin Facundo Medina de Lens pour environ 22 millions d’euros dans ce début de mercato. Les Olympiens ont également enregistré l’arrivée de deux joueurs anglais libres : Angel Gomes (Lille) et CJ Egan-Riley (Burnley). Ce dernier est d’ailleurs le seul à débuter, lundi, contre Charleroi

17h45 | …Paixao espéré, Aguerd visé

Qui dit Pablo Longoria dit aussi hyperactivité sur le mercato. L’OM négocie depuis des jours maintenant pour faire venir Paixao, l’ailier brésilien du Feyenoord, autour d’un transfert à 30 millions d’euros. Les Marseillais prospectent aussi derrière. Même si Medina est arrivé de Lens, il faudra compenser le départ de Merlin à gauche et un autre central est espéré. Très apprécié de Benatia, Aguerd est apprécié tout comme Badé. Une fois la vente de Merlin et Rongier officielle, l’OM pourra alors accéléré du côté des arrivées.

17h40 | Merlin et Rongier ont quitté le stage…

Deux joueurs sont sur le départ. Les deux anciens nantais Quentin Merlin et Valentin Rongier devraient quitter l’OM, officiellement, dans les prochaines heures puisque Rennes s’est mis d’accord avec Marseille pour un package autour des 22 millions d’euros. Les deux Français ont d’ailleurs quitté les Pays-Bas et le stage. Une rentrée d’argent qui devrait rapidement être utilisée par Pablo Longoria sur le marché des transferts.

17h35 | Le niveau va monter crescendo

Après ce stage et ces deux matches contre des adversaires mineurs, l’OM va hausser le ton et affronter des équipes plus huppées. Le 26 juillet, les Marseillais iront défier Gérone en Espagne avant de frotter à Valence le 29 juillet. Ensuite, ce sera le retour au Vélodrome avec le Séville FC (2 août) et Aston Villa (9 août). Pour rappel, Marseille lancera la saison de Ligue 1 le vendredi 15 août avec un déplacement à Rennes.

17h30 | le XI de l’OM : Egan-Riley débute, Harit et Maupay titulaires avec des jeunes

Pour cette rencontre, De Zerbi remet le onze qui a disputé la seconde période, dimanche. De Lange débute dans la cage avec Egan-Riley, Kondogbia, Cornelius et Lirola devant lui. Bakola et Nadir sont alignés dans l’entrejeu avec Abdallah, Harit et Vaz en soutien de Maupay.

17h27 | Deux matches en 24 heures pour l’OM

Les Marseillais ont lancé leur préparation, dimanche, avec une large victoire face à l’Excelsior Maassluis (5-0), club de 3e division néerlandaise. Les Olympiens enchaînent ce lundi avec une seconde rencontre face à l’Olympic Charleroi, club de 2e division belge, toujours à Zeist (Pays-Bas), lieu où se déroule leur stage du 17 au 25 juillet.

17h20 | Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue sur FM pour suivre en DIRECT commenté la rencontre amicale entre l’OM et l’Olympic Charleroi. Le coup d’envoi sera donné à 18h00 aux Pays-Bas à Zeist, le centre d’entraînement des Oranje.