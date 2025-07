Mercato : le onze des joueurs libres !

Des 308 millions d’euros dépensés par Liverpool aux 80 envoyés par Strasbourg en passant par Chelsea (243M€) Arsenal (223M€), Sunderland (116M€) ou encore Côme (100M€), certaines écuries européennes n’hésitent pas à faire des folies lors de ce mercato estival. Pour autant, de nombreux joueurs restent encore libres de tout contrat en cette fin de mois de juillet. Foot Mercato vous propose alors un onze non exhaustif, organisé en 4-3-3, des prétendants à un nouveau challenge, mais surtout des belles affaires à saisir.

Pour commencer cette équipe type, Mathew Ryan (33 ans), sans club depuis son départ du RC Lens, prend place dans les cages. Bien qu’annoncé du côté de Lorient, le dernier rempart australien reste, pour l’heure, dans l’attente d’un nouveau défi. Un poste qui aurait également pu être occupé par Yvon Mvogo, libéré par les Merlus au début du mois de juillet. En défense, Takehiro Tomiyasu occupe lui le rôle de latéral droit. Touché au genou la saison dernière et auteur de six petites minutes de jeu avec Arsenal, l’international japonais n’a finalement pas été retenu par les Gunners.

Encore du très beau monde en attaque !

Sur le côté gauche de la défense, nous avons opté pour Sergio Reguilón, libre depuis son départ de Tottenham. En charnière centrale, Chancel Mbemba, approché par l’Arabie saoudite, et Kurt Zouma, libéré par West Ham, sont quant à eux associés même si d’autres noms auraient pu figurer (Lindelof, Denayer, Bailly). Pour compléter ce onze, l’entrejeu est lui composé de trois visages bien connus du football européen. Aligné en sentinelle, Thomas Partey - récemment accusé de viols et d’agression sexuelle - attend lui aussi une opportunité après son expérience à l’Emirates Stadium.

Aux côtés de l’international ghanéen (51 sélections, 14 buts), nous retrouvons Abdoulaye Doucouré et Christian Eriksen, dans le viseur de Wrexham. Enfin, l’attaque est elle formée par un trio : Lorenzo Insigne, Luka Jovic et Hakim Ziyech. Sans club depuis son départ de Toronto, l’Italien de 34 ans n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, tout comme l’international serbe, libéré par l’AC Milan, et l’ailier droit marocain revenu d’une expérience à Al-Duhail (Qatar). Un secteur offensif où d’autres candidats postulent, à l’instar de Dominic Calvert-Lewin, Dusan Tadic, Wissam Ben Yedder ou encore Karl Toko Ekambi…

Equipe type : Mathew Ryan – Takehiro Tomiyasu, Kurt Zouma, Chancel Mbemba, Sergio Reguilón – Thomas Partey, Abdoulaye Doucouré, Christian Eriksen – Lorezno Insigne, Luka Jovic, Hakim Ziyech

Remplaçants : Yvon Mvogo, Nelson Semedo, Léo Dubois, Lucas Vazquez, Victor Lindelof, Jason Denayer, Eric Bailly, Dominic Calvert-Lewin, Dusan Tadic, Wissam Ben Yedder, Karl Toko Ekambi