PSG : Luis Enrique a tranché pour le remplaçant d’Hakimi

Le mercato du PSG va piano. Fort de ses très nombreux titres la saison passée et surtout de cette victoire en Ligue des Champions tant attendue, le club de la capitale n’a pas pour ambition de bouleverser son effectif. Seuls quelques réajustements auront lieux. La principale incertitude concerne l’avenir de Gigio Donnarumma, et possiblement la venue de Lucas Chevalier. Achraf Hakimi n’a pas l’intention de s’en aller, lui qui est sous contrat jusqu’en 2029 après avoir prolongé en février dernier.

La suite après cette publicité

Avec 55 matchs joués (11 buts, 16 passes décisives), le Marocain est l’un des joueurs les plus sollicités de l’effectif, et pour cause. Il n’a pas de remplaçant naturel. Luis Campos avait en tête de lui trouver un élément capable de le faire souffler mais d’après Le Parisien, Luis Enrique a refusé. Avec Warren Zaïre-Emery et Joao Neves capables de dépanner au poste de latéral droit, le technicien espagnol s’estime satisfait. Nordi Mukiele est pourtant de retour de prêt du Bayer Leverkusen.