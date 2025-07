Liverpool : Alisson quitte le stage de pré-saison en Asie

Alors que toute la délégation de Liverpool se trouve au Japon pour la tournée de pré-saison du club en Asie, Alisson Becker, gardien de but des Reds, a été autorisé à quitter le pays pour des raisons personnelles, d’après The Athletic. L’international auriverde (73 sélections) ne prendra pas part au dernier match amical de son équipe, programmé ce mercredi face aux Yokohama F. Marinos au Nissan Stadium.

Le portier de 32 ans retrouvera donc l’effectif des Reds après le retour de ses coéquipiers en Angleterre. Une opportunité pour la recrue estivale Giorgi Mamardashvili, arrivée en provenance de Valence, qui devrait être titularisée et bénéficier de plus de minutes pour se montrer à l’entraîneur Arne Slot. Après les départs du défenseur Joe Gomez, blessé au tendon d’Achille, et de l’ailier Luis Díaz, parti finaliser son transfert au Bayern Munich, Alisson est le troisième joueur à quitter la tournée asiatique de Liverpool, qui a débuté par une défaite face à l’AC Milan à Hong Kong (2-4).