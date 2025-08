Nottingham Forest annonce le départ de Matt Turner à l’OL

Matt Turner s’engage officiellement avec l’Olympique Lyonnais… mais pas pour longtemps. Prêté la saison dernière à Crystal Palace, le gardien international américain (52 sélections) appartenait toujours à Nottingham Forest, club qu’il avait rejoint à l’été 2023 en provenance d’Arsenal. Mais cet été, John Textor avait décidé de l’enrôler à l’OL. Et depuis le départ de l’investisseur américain, les Lyonnais espéraient renoncer à son transfert. Dans l’impossibilité juridique d’annuler l’opération réalisée par John Textor, les dirigeants de l’OL se sont résolus à acheter le gardien américain.

Nottingham Forest a confirmé ce jeudi le transfert définitif du portier de 31 ans vers la Ligue 1 et l’OL, sans que le montant de l’opération ne soit précisé. Mais l’Américain ne restera pas bien longtemps à Lyon, car le gardien va être prêté un an à la franchise MLS de New England Revolution. Une option d’achat non obligatoire serait assortie à ce prêt, tandis que l’écurie américaine prendra intégralement en charge son salaire. Un imbroglio administratif, alors que Turner espère être appelé avec l’équipe nationale américaine en vue du prochain Mondial 2026, sur son sol.