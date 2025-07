L’OL a trouvé une solution dans l’épineux dossier Matt Turner

L’affaire Matt Turner va bientôt connaître son issue. Recruté de Nottingham Forest par John Textor, l’Américain a été la victime directe de l’éviction du patron d’Eagle à la tête de l’OL. La nouvelle direction incarnée par Michele Kang a tenté de faire annuler ce deal car il ne correspondait plus du tout à la nouvelle politique d’austérité du club, après son passage devant la DNCG notamment et son sauvetage miraculeux de la Ligue 2. Problème, ce transfert à 8 M€ avait été bouclé avant cette audition.

Encore fallait-il que Nottingham Forest accepte et que cela soit validé par les textes juridiques. Il n’y a pas eu besoin d’aller jusque-là car le club anglais a tout bonnement refusé l’accord à l’amiable proposé par l’avocat missionné par les Gones. Il faut dire qu’il a largement été surévalué (Transfermarkt estime Turner à 2,5 M€, ndlr) Le président des Reds, Evángelos Marinákis, est un proche de John Textor avec qui il a fait affaire à de nombreuses reprises, et il n’avait pas intérêt à revenir sur ce transfert.

Turner va être prêté en MLS

D’après L’Equipe, les choses vont s’organiser autrement. Le gardien de 31 ans ne sera pas le successeur de Lucas Perri, parti à Leeds, dans le but lyonnais. En revanche, il va bel et bien parapher un contrat de 3 ans avant d’être prêté dans la foulée à New England Revolution en MLS, son dernier club avant de rejoindre l’Europe. Il aura une place de titulaire assurée, son souhait numéro un puisqu’il est le gardien titulaire du Team USA et vise bien sûr la Coupe du Monde chez lui dans un an.

Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean ont réussi à intégrer une option d’achat, qui sera non-obligatoire, dans ce prêt auprès de la franchise américaine, laquelle prendre en charge l’intégralité du salaire. L’OL n’est pas complètement satisfait car il y a clairement un risque de perdre de l’argent sur ce dossier, ce dont il n’a pas vraiment besoin en ce moment. C’est sans doute la solution la moins mauvaise pour une dernière épine que John Textor a glissée dans la chaussure du club.