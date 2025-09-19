OL : le bel hommage du club pour Samuel Umtiti

Samuel Umtiti a annoncé ces dernières heures qu’il mettait un terme à sa carrière à l’âge de 31 ans. Les blessures à répétition, notamment au genou après la Coupe du monde 2018, l’ont trop atteint pour qu’il retrouve un niveau physique approprié pour le monde professionnel. Après une dernière pige peu concluante au LOSC, l’ex-défenseur de l’Olympique Lyonnais a décidé d’arrêter.

Et son club formateur ne l’a pas oublié. En amont de l’ouverture de la cinquième journée de Ligue 1 contre le SCO d’Angers, les supporters de l’Olympique Lyonnais a décidé de lui rendre hommage, avec un tifo «tes valeurs ont fait de toi un joueur exemplaire. Merci pour tout Big Sam», pouvait-on lire dans les tribunes des Bad Gones, avant que le Champion du monde ne vienne donner le coup d’envoi, sous les applaudissements de son ex-coéquipier et ami Corentin Tolisso.