L’OL veut faire capoter un transfert bouclé par John Textor

L’Olympique Lyonnais essaye de définitivement tourner la page de John Textor. Relégué par la DNCG en Ligue 2 il y a quelques semaines, le club rhodanien a finalement été sauvé par la Commission d’appel en écartant notamment le dirigeant américain de la présidence du club. Désormais représenté par le duo Kang-Gerlinger, Lyon essaye de tourner la page et doit surtout composer avec des finances dans le rouge. Dans ce sens, la direction essaye de se reconcentrer sur le sportif et doit donc activement se pencher sur le mercato.

Car Paulo Fonseca va logiquement devoir composer avec un effectif réduit. Dans ce sens, Lacazette et Rayan Cherki ont déjà quitté le club et d’autres cadres pourraient suivre pour assainir les finances du club. Au niveau des arrivées, le club a officialisé le recrutement du jeune portugais Afonso Moreira. En attendant d’autres recrues. Avant le départ de John Textor, le club rhodanien avait notamment bouclé l’arrivée du gardien américain Matt Turner en provenance de Nottingham Forest. Un arrangement négocié par Textor lui-même qui devait aussi faire signer Danilo contre plus de 25 millions d’euros. Ce dernier a finalement signé à… Botafogo.

L’OL veut annuler le deal Matt Turner

Ce mercredi, le quotidien L’Équipe révèle une information qui risque de faire du bruit. Selon le quotidien français, l’OL a missionné un avocat pour faire capoter le deal Matt Turner. Le transfert du portier américain pour 8 millions d’euros à l’OL avait été bouclé avant le passage devant la DNCG. Problème, le niveau du gardien de 31 ans a de quoi interpeller puisqu’il ne semble pas avoir les épaules pour être numéro un et coûte bien trop cher pour être qu’une simple doublure.

La direction de l’OL souhaite donc annuler ce deal qui ne correspond plus du tout à la nouvelle stratégie du club en termes de recrutement pour cet été. Selon L’Équipe, l’avocat mandaté par le club est entré en contact avec Nottingham Forest pour revenir sur cet accord, expliquant que la direction avait changé entre temps et que les restrictions de la DNCG ne permettait plus ce deal. Reste à savoir si l’OL arrivera à faire annuler ce transfert. Sans ça, le mercato lyonnais prendrait un sacré coup…