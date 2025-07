Barça : Hansi Flick a tranché pour le gardien titulaire

C’est désormais une certitude : Joan Garcia sera le numéro 1 pour garder les buts du FC Barcelone pour l’exercice 2025-2026. Recruté pour 25 millions d’euros à l’Espanyol, le portier espagnol de 24 ans a signé jusqu’en 2031 et s’impose déjà imposé comme le titulaire dans l’esprit d’Hansi Flick. En avance sur la reprise officielle du groupe pro, il s’entraîne depuis plusieurs semaines avec les préparateurs du Barça, déterminé à saisir cette opportunité. «Je suis ici pour progresser en tant que gardien, pour gagner et accomplir de grandes choses avec le Barça», a-t-il déclaré lors de sa présentation.

Sa montée en puissance vient bouleverser la hiérarchie. L’an passé, le Barça avait dû composer avec les intérims de Szczęsny et Pena pendant la longue absence de ter Stegen. Cette fois, les dirigeants veulent stabiliser le poste avec un profil jeune et fiable. Deco a tenu une réunion décisive avec son agent Juanma López et son avocat Ramón Valencia afin de finaliser les derniers détails administratifs. À quelques jours de la reprise sous les ordres d’Hansi Flick, Joan Garcia est bel et bien installé pour démarrer la saison en tant que titulaire selon les informations de Diario Sport.