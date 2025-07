FC Barcelone : Deco s’active pour enregistrer Joan Garcia

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a récemment rencontré Juanma López et Ramón Valencia, respectivement agent et avocat de Joan Garcia, lors d’une réunion jugée cruciale selon Sport. L’objectif principal était de résoudre les derniers problèmes administratifs liés à l’enregistrement officiel du gardien, un dossier que le club souhaite finaliser dans les plus brefs délais. Ramón Valencia, avocat bien connu au sein de l’organigramme barcelonais, joue un rôle central dans plusieurs opérations. Il s’était notamment impliqué dans la rédaction du contrat de Dani Olmo et dans la gestion de son enregistrement auprès du CSD (Conseil Supérieur des Sports).

Valencia est également l’auteur du contrat de Joan Garcia, le portier espagnol, et a activement participé aux négociations entourant le paiement de sa clause libératoire fixée à 25 millions d’euros. De retour au club après plusieurs semaines, il est accompagné de son partenaire de toujours, Juanma López, PDG de Niagara Sports Agency, pour finaliser les documents restants et lancer le processus d’inscription. Le Barça, échaudé par les complications rencontrées dans le dossier Dani Olmo, veut éviter tout retard cette fois-ci. La réunion, d’une durée d’environ deux heures, s’est tenue en présence de Deco. Avec la longue absence de ter Stegen, Joan Garcia pourrait devenir le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens.