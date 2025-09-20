Rennes : Rongier et Merlin pris en grippe par les supporters nantais

Les Rennais Valentin Rongier et Quentin Merlin ont été accueillis sous les sifflets et les insultes de la part des supporters nantais à la Beaujoire, ce samedi, quelques minutes avant le début du derby breton. Les fans canaris ont également déployé une banderole à destination du milieu de terrain et du latéral gauche : « Rongier/Merlin : vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement ».

La suite après cette publicité

Alignés d’entrée par Habib Beye, Rongier et Merlin sont sifflés à chaque touche de balle. Le défenseur de 23 ans a par ailleurs été la cible de projectiles jetés au niveau du point de corner. L’arbitre du match Mathieu Vernice a notamment stoppé la rencontre quelques minutes afin que le speaker puisse demander au public d’arrêter ces protestations.