Ligue 1

Rennes : Rongier et Merlin pris en grippe par les supporters nantais

Par Kevin Massampu
1 min.
Quentin Merlin face à l'OM @Maxppp
Nantes 2-2 Rennes

Les Rennais Valentin Rongier et Quentin Merlin ont été accueillis sous les sifflets et les insultes de la part des supporters nantais à la Beaujoire, ce samedi, quelques minutes avant le début du derby breton. Les fans canaris ont également déployé une banderole à destination du milieu de terrain et du latéral gauche : « Rongier/Merlin : vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement ».

eXlo / Maxime🇫🇷
« Rongier/Merlin : Vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement »

Première banderole de la Brigade Loire à l’entrée des joueurs rennais à l’échauffement

#FCNSRFC
Alignés d’entrée par Habib Beye, Rongier et Merlin sont sifflés à chaque touche de balle. Le défenseur de 23 ans a par ailleurs été la cible de projectiles jetés au niveau du point de corner. L’arbitre du match Mathieu Vernice a notamment stoppé la rencontre quelques minutes afin que le speaker puisse demander au public d’arrêter ces protestations.

Pub. le - MAJ le
